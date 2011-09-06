《亚洲经济焦点》全球经济衰退机率较高,亚洲难独善其身

* 新加坡官员:全球经济衰退发生的机率大于避免

* 中国称2012年经济增速或降至9%以下

* 中日韩围绕全球风险进行会谈

路透新加坡/北京9月6日电---新加坡财政部长尚达曼周二表示,全球经济出现衰退,比避免衰退的机率更大.一位中国官员也承认,中国经济成长或放缓至10年低位,彰显出亚洲愈发担心受到欧美风险影响.

若欧洲债务危机加深,或美国陷入二次衰退,那麽无论透过贸易还是投资渠道,亚洲出口导向型经济体都很易受到波及.经济学家已经开始下调经济成长预估,而区域内股市也全线下挫.

日本邮政改革暨金融大臣自见庄三郎(JIMI)在新闻发布会上表示,日本、中国和韩国金融监管机构周二在一次电话会议上就全球性风险进行了讨论.

"亚洲将难逃全球放缓的影响,"尚达曼表示."欧美经济增速已然停滞,这意味着现在出现衰退的机率,要比不发生衰退的机率更大."

新加坡是全球最大的贸易枢纽之一,非常容易受到全球贸易周期影响.该国经济在第二季较前季出现萎缩.一些分析师预期,7-9月季度经济将再次萎缩,这符合衡量衰退的常用标准,即季度经济成长连续呈负值.

多数欧美官员仍然认为全球经济能避免再次衰退,相比之下尚达曼的预测较为悲观.