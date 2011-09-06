〔欧元债市〕德债期货价格扩大涨幅,市场忧虑令意大利公债持续承压

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦9月6日电---德国政府公债期货价格周二进一步走高,其中10年期德债收益率(殖利率)在避险买盘的带动下触及历史低位,因为投资者对意大利达成新撙节计划的能力感到忧虑,这令意大利公债持续承压.
德国总理周一晚些时候发表的言论令投资者对意大利的紧张情绪加剧.她对其基督教民主党的成员表示,意大利的情势"极度脆弱."意大利是欧元区第三大经济体.
意大利10年期公债收益率看似会重返6%上方的水准,在欧洲央行(ECB)上月开始购买该国公债之前,该档公债收益率曾达到该水准.交易商预计,在欧洲央行警告意大利执行所达成协议中的撙节措施後,不太可能会更加积极的买入公债.
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。