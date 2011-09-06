〔欧元债市〕德债期货价格扩大涨幅,市场忧虑令意大利公债持续承压

路透伦敦9月6日电---德国政府公债期货价格周二进一步走高,其中10年期德债收益率(殖利率)在避险买盘的带动下触及历史低位,因为投资者对意大利达成新撙节计划的能力感到忧虑,这令意大利公债持续承压.

德国总理周一晚些时候发表的言论令投资者对意大利的紧张情绪加剧.她对其基督教民主党的成员表示,意大利的情势"极度脆弱."意大利是欧元区第三大经济体.