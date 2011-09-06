〔全球金融〕瑞士将向美国提供一些有关逃税问题的银行数据--报载

路透苏黎世9月6日电---瑞士报纸TagesAnzeiger周二报导,瑞士将部分满足美国最後通牒的要求,提供一份美国居民在瑞士银行秘密账户中资产金额的估值数据,最高可能达300亿美元.

该报援引未具名消息人士称,瑞士周二将提供一份数据,是瑞士金融市场监管机构FINMA最近几个月从各家银行收集的,金额在5万美元以上的美国人账户的具体信息.

"根据未经证实的估计,这些客户的数量数以万计,资产估计达200-300亿美元."该报告写道.

周日多家报纸报导称,美国向瑞士发出最後通牒,称瑞士信贷CSGN.VX以及其他九家银行如果最晚周二前不能提供美国人利用瑞士账户逃税的信息,则这些银行将面临指控.(完)