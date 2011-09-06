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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 14:45 BJT

〔澳洲股市〕收低1.6%至一个月收盘低位,受对欧元区的担忧拖累

路透悉尼9月6日电---澳洲股市周一收低1.6%至一个月最低收位,因对欧元区债务危机和美国可能陷入衰退的担忧继续打压人气.

资源股领跌,追随大宗商品价格走低.

必和必拓(BHP.AX)下跌2.18%至一个月收盘低位,力拓(RIO.AX)下滑1.98%.黄金矿商Newcrest Mining(NCM.AX)逆势收高0.9%,受现货金XAU=价格上涨提振.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收低66.348点至4,075点.该指数连跌三天,总计跌幅为5.4%.(完)

--编译 李富强;审校 侯向明

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