〔澳洲股市〕收低1.6%至一个月收盘低位,受对欧元区的担忧拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼9月6日电---澳洲股市周一收低1.6%至一个月最低收位,因对欧元区债务危机和美国可能陷入衰退的担忧继续打压人气.
资源股领跌,追随大宗商品价格走低.
必和必拓(BHP.AX)下跌2.18%至一个月收盘低位,力拓(RIO.AX)下滑1.98%.黄金矿商Newcrest Mining(NCM.AX)逆势收高0.9%,受现货金XAU=价格上涨提振.
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收低66.348点至4,075点.该指数连跌三天,总计跌幅为5.4%.(完)
--编译 李富强;审校 侯向明
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。