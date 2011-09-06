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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 14:57 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元承压,受欧元区主权债务问题担忧拖累

0644GMT---欧元/美元EUR=下跌0.2%报1.4061美元,盘中低见1.4038,为7月中以来最低,因对欧元区主权债务问题的担忧拖累全球股市走低.

由于担心希腊第二轮援助可能拖後和欧洲银行的融资问题,投资者卖出风险货币,拖累澳元和新西兰元.避险货币瑞郎和日圆获益.欧元/瑞郎EURCHF=R下跌0.2%报1.1070瑞郎.美元/日圆JPY下滑0.2%报76.75日圆.如果欧洲股市继续遭到抛售,欧元料继续承受卖压.(完)

--编译 李富强;审校 王丽鑫

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