〔澳新汇市〕澳元和新西兰元走低,受全球经济疑虑拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼9月6日电---澳元和新西兰元周二承压,因有关全球经济状况的忧虑打击风险偏好.澳洲央行维持利率不变,而且未给出放松政策的暗示.
澳元兑美元AUD=D4降至12日低点1.0494美元,宏观基金卖压沉重.澳元最新报1.0521,较周一高点跌逾1%.
交易商表示,据称在1.0490和1.0400下方有停止单,但他们表示,亚洲各央行逢低买进的前景令人失望,至少目前如此,澳元积极下探.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。