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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 14:57 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元走低,受全球经济疑虑拖累

路透惠灵顿/悉尼9月6日电---澳元和新西兰元周二承压,因有关全球经济状况的忧虑打击风险偏好.澳洲央行维持利率不变,而且未给出放松政策的暗示.

澳元兑美元AUD=D4降至12日低点1.0494美元,宏观基金卖压沉重.澳元最新报1.0521,较周一高点跌逾1%.

交易商表示,据称在1.0490和1.0400下方有停止单,但他们表示,亚洲各央行逢低买进的前景令人失望,至少目前如此,澳元积极下探.

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