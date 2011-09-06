〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元上涨,因市场人士仍焦虑不安

路透苏黎世9月6日电---瑞郎兑欧元周二上涨,对欧元区债务和美国经济的担忧,令金融市场人士持续焦虑不安.

虽然自瑞士央行8月3日宣布将三个月瑞郎Libor目标区间缩窄至0.00-0.25%,并开始增加对瑞郎货币市场的流动性供应以来,瑞郎已大跌近20%,但随着债务忧虑增强,瑞郎上周开始再次上扬.