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市场报道 | 2011年 9月 6日 星期二 14:53 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元上涨,因市场人士仍焦虑不安

路透苏黎世9月6日电---瑞郎兑欧元周二上涨,对欧元区债务和美国经济的担忧,令金融市场人士持续焦虑不安.

虽然自瑞士央行8月3日宣布将三个月瑞郎Libor目标区间缩窄至0.00-0.25%,并开始增加对瑞郎货币市场的流动性供应以来,瑞郎已大跌近20%,但随着债务忧虑增强,瑞郎上周开始再次上扬.

欧元兑美元周二触及七周低位,受股市疲软拖累,而且此前意大利公债被抛售,因人们担心意大利政府并未采取足够措施来让本国债务受控.

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