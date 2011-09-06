〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元上涨,因市场人士仍焦虑不安

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透苏黎世9月6日电---瑞郎兑欧元周二上涨,对欧元区债务和美国经济的担忧,令金融市场人士持续焦虑不安.
虽然自瑞士央行8月3日宣布将三个月瑞郎Libor目标区间缩窄至0.00-0.25%,并开始增加对瑞郎货币市场的流动性供应以来,瑞郎已大跌近20%,但随着债务忧虑增强,瑞郎上周开始再次上扬.
欧元兑美元周二触及七周低位,受股市疲软拖累,而且此前意大利公债被抛售,因人们担心意大利政府并未采取足够措施来让本国债务受控.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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