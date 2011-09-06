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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 15:09 BJT

〔日本债市〕公债期货价格触及10个月高位,欧债危机持续激励避险买需

路透东京9月6日电---日本公债期货价格周二升至10个月高位,因围绕欧元区债务危机加剧及其可能导致第二轮银行业危机全面爆发的忧虑重燃,激励避险买需,支撑债市.

收益率(殖利率)曲线呈牛市扁平走势,因有观点认为海外经济放缓可能令日本震後经济复苏承压,从而令周二30年期日本公债标售需求坚挺,支撑收益率曲线趋平.

"收益率曲线料将维持趋平走势,"三菱UFJ摩根士丹利证券固定收益策略师稻留克俊表示.

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