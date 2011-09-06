〔日本债市〕公债期货价格触及10个月高位,欧债危机持续激励避险买需

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月6日电---日本公债期货价格周二升至10个月高位,因围绕欧元区债务危机加剧及其可能导致第二轮银行业危机全面爆发的忧虑重燃,激励避险买需,支撑债市.
收益率(殖利率)曲线呈牛市扁平走势,因有观点认为海外经济放缓可能令日本震後经济复苏承压,从而令周二30年期日本公债标售需求坚挺,支撑收益率曲线趋平.
"收益率曲线料将维持趋平走势,"三菱UFJ摩根士丹利证券固定收益策略师稻留克俊表示.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。