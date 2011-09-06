〔欧洲汇市〕欧元/瑞郎日内攀升1%,据称一家美国投行买入

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月6日电---欧元兑瑞郎周二跳涨1%,交易商称有来自一家美国投资银行的买盘,该买盘亦提振了欧元兑美元.
欧元兑瑞郎EURCHF=R日内上涨1%,报1.1199瑞郎,中东账户的买盘亦被发现在推升欧元.
欧元兑美元EUR=日内持平于1.4086美元,在稍早跌至一个半月低位1.4038美元后削减跌幅.(完)
--编译 兰秀娟;审校 隋芬
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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