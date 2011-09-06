〔欧洲汇市〕欧元/瑞郎日内攀升1%,据称一家美国投行买入

路透伦敦9月6日电---欧元兑瑞郎周二跳涨1%,交易商称有来自一家美国投资银行的买盘,该买盘亦提振了欧元兑美元.

欧元兑瑞郎EURCHF=R日内上涨1%,报1.1199瑞郎,中东账户的买盘亦被发现在推升欧元.

欧元兑美元EUR=日内持平于1.4086美元,在稍早跌至一个半月低位1.4038美元后削减跌幅.(完)