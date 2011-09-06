〔国际油市〕布兰特原油升破110美元,受美国刺激措施预期提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月6日电---布兰特原油周二升破每桶110美元,因市场预期美国可能采取新的经济刺激措施,盖过对欧元区债务危机恶化的担忧.
0656GMT,近月布兰特原油期货LCOc1升0.48美元报每桶110.56美元,此前一度上涨逾1美元.周一布兰特原油大跌逾2美元,受美国和中国的疲软经济数据拖累.
美国原油期货CLc1报每桶83.98美元,较周五收盘价下跌2.47美元,较周一晚些时候上涨0.13美元.周一美国原油期货没有结算价,因适逢假期.
"市场期待周四奥巴马关于就业问题的讲话和9月20日的美联储会议能够推出新的刺激政策."Mirae Securities能源研究主管Gordon Kwan称.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。