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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 15:31 BJT

〔国际油市〕布兰特原油升破110美元,受美国刺激措施预期提振

路透新加坡9月6日电---布兰特原油周二升破每桶110美元,因市场预期美国可能采取新的经济刺激措施,盖过对欧元区债务危机恶化的担忧.

0656GMT,近月布兰特原油期货LCOc1升0.48美元报每桶110.56美元,此前一度上涨逾1美元.周一布兰特原油大跌逾2美元,受美国和中国的疲软经济数据拖累.

美国原油期货CLc1报每桶83.98美元,较周五收盘价下跌2.47美元,较周一晚些时候上涨0.13美元.周一美国原油期货没有结算价,因适逢假期.

"市场期待周四奥巴马关于就业问题的讲话和9月20日的美联储会议能够推出新的刺激政策."Mirae Securities能源研究主管Gordon Kwan称.

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