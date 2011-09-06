〔美国个股〕福特汽车8月在中国市场汽车销量同比下降7%,为今年来首现

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月6日电---美国福特汽车(F.N)周二公布数据,8月共在中国销售汽车34,916辆,同比下降7%,为今年来首次出现月度下降.
今年前八个月,福特共在中国市场销售汽车341,746辆,同比上升11%.
1-8月,福特的乘用车中国合资公司--长安福特马自达共销售福特品牌汽车205,855辆,同比上升7%.(完)
--发稿 李然; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。