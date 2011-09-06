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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 15:34 BJT

〔美国个股〕福特汽车8月在中国市场汽车销量同比下降7%,为今年来首现

路透北京9月6日电---美国福特汽车(F.N)周二公布数据,8月共在中国销售汽车34,916辆,同比下降7%,为今年来首次出现月度下降.

今年前八个月,福特共在中国市场销售汽车341,746辆,同比上升11%.

1-8月,福特的乘用车中国合资公司--长安福特马自达共销售福特品牌汽车205,855辆,同比上升7%.(完)

--发稿 李然; 审校 丁淑琴

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