〔日本股市〕收跌2.2%至两年半收盘低位,受累于美欧问题忧虑(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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路透东京9月6日电---日股日经指数周二收跌2.2%,至两年半收盘低位,此前主权债忧虑令欧洲股市大跌,且投资者担心即将公布的美国促进就业举措不足以提振人们对不断放缓的美国经济的信心.
虽然市场人士表示,日本股市已消化美股隔夜下跌的预期,而且周三可能不会进一步大跌,但长期而言,日股前景看起来更加黯淡.
"抛盘看起来没有终止的迹象,这令人害怕.部分原因是外资持续抛售,"一家日系资产管理公司的一名资深基金经理称.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。