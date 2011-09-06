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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 15:29 BJT

〔日本股市〕收跌2.2%至两年半收盘低位,受累于美欧问题忧虑(更新版)

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路透东京9月6日电---日股日经指数周二收跌2.2%,至两年半收盘低位,此前主权债忧虑令欧洲股市大跌,且投资者担心即将公布的美国促进就业举措不足以提振人们对不断放缓的美国经济的信心.

虽然市场人士表示,日本股市已消化美股隔夜下跌的预期,而且周三可能不会进一步大跌,但长期而言,日股前景看起来更加黯淡.

"抛盘看起来没有终止的迹象,这令人害怕.部分原因是外资持续抛售,"一家日系资产管理公司的一名资深基金经理称.

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