(重温稿)《中国新债预测》三年续发国债收益率预测均值3.85%,接近二级市场水平

* 招标品种: 财政部2011年第13期三年续发债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(7日)9:30-10:30

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间: 3.77%-3.90%

* 预测均值: 3.85%(按各家机构预测值平均)

路透上海9月6日电---中国财政部周三将招标发行2011年第13期三年期续发国债.路透调查显示,多空因素共同作用于资金面,紧绷程度弱于预期.但在资金价格尚无明显回落情况下,债市难有出色表现.本期债中标收益率料将接近二级市场水平,预测均值为3.85%.

得益于本周大量公开市场到期,存款准备金上缴基数扩大新政及公开市场正回购放量对资金面的冲击相对有限.同时,部分银行差额存款准备金率到期不再延续的消息亦为债市提供利好.不过,七天期回购利率仍接近4.5%.

"资金面紧张没有前期想象的那麽夸张,但资金利率不往下走,债券吸引力就要打折,尤其是三年期这种短债",华南一券商交易员表示.

此外,国海证券最新报告预计,未来2-3个月内,资金面将持续偏紧,七天期回购利率将维持在4-5%之间.债市受资金面影响,短期内难有好的表现.

中国银行间市场七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周二小幅回落.尽管央行公开市场正回购操作放量,但目的是为了平滑到期,且期限较短,因此债市资金面并没有因此明显收紧.[CN/CN]

中债登银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,三年期固息国债最新收益率为3.8529%.

财政部于6月1日招标发行了今年第13期记账式国债CN110013=CFXS,当时发行规模300亿元,票面利率3.26%.9月7日续发行日,该期国债停止交易一天.

该续发国债将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格,按全场加权平均中标价格承销.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.

该续发国债的竞争性招标时间为9月7日上午9:30-10:30,9月8日开始续发行,9月13日续发行结束.续发行部分从9月15日起与原发行部分合并上市交易.(完)