〔表格〕外资在韩国股市卖超4,324亿韩元,为连续第三天卖超

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月6日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市卖超4,324亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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9月 6日 -432.4 12.0 437.9
9月 5日 -331.9 -434.1 740.0
9月 2日 -80.0 -279.3 396.7
9月 1日 1,092.6 -267.4 -684.5
8月31日 268.0 24 -342.9
8月30日 198.4 -288.7 15.6
8月29日 -164.8 319.8 -195.7
8月26日 -61.5 177.1 -140.4
8月25日 -46.7 160.8 -54.5
8月24日 91.1 -34.5 243.1
8月23日 -70.0 425.0 -200.4
8月22日 -239.9 190.7 -190.9
8月19日 -256.8 -311.3 161.5
8月18日 -153.0 -327.0 610.9
8月17日 -9.7 -19.7 -2.1
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本月以来 248.3 -968.8 890.0
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今年以来 -5,097.8 2,028.6 5,064.9
------------------------------------------------- (完)
--编译 兰秀娟;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。