〔韩国汇市〕韩元兑美元续贬,两年期公债收益率领跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月6日电---韩元兑美元周二连续第三个交易日回落,回吐上周部分涨幅,对欧债问题的担忧重燃,引发韩股和其它亚洲股市的获利了结卖盘.
外资仍买入韩元债券,尤其是两年期债券,反映预期韩国央行在今年剩馀时间内将暂停加息,并可能下调政策利率.
"近期资金流向亚洲货币债券的局面或许还将持续一段时间.考虑到当前收益率(殖利率)水平和亚洲经济基本面,这些资产比其它资产看起来更加安全,"韩国当地一家顶级券商的债券交易员称.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。