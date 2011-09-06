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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 15:39 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元续贬,两年期公债收益率领跌

路透首尔9月6日电---韩元兑美元周二连续第三个交易日回落,回吐上周部分涨幅,对欧债问题的担忧重燃,引发韩股和其它亚洲股市的获利了结卖盘.

外资仍买入韩元债券,尤其是两年期债券,反映预期韩国央行在今年剩馀时间内将暂停加息,并可能下调政策利率.

"近期资金流向亚洲货币债券的局面或许还将持续一段时间.考虑到当前收益率(殖利率)水平和亚洲经济基本面,这些资产比其它资产看起来更加安全,"韩国当地一家顶级券商的债券交易员称.

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