〔中国票据市场〕转贴利率窄幅波动,受信贷规模钳制市场成交寥寥

路透上海9月6日电---中国票据市场转贴利率周二窄幅波动.尽管资金面并不紧张,但票据市场受信贷规模钳制,收票行寥寥无几,转贴利率居高不下而实际成交极为有限.

"市场上都是卖方(出票行)的报价,买方的(收票行)的报价基本没有,"华东一银行交易员称.

交易员并表示,尽管有消息称部分机构近期到期的差额存款准备金率政策不再延续使用,但对流动性的改善有限,且信贷规模的紧张局面也无法因此得到改观,无助票据市场困局,转贴利率料仍将高位徘徊.

本地媒体周二援引多位银行债券交易员报导称,2010年底至2011年初,中国央行为控制信贷投放过快增长而针对少数银行进行的差别存款准备金率政策,经过多次连续滚动之後,将于9月15日(下周四)到期且不再延续,主要是几家中小银行.[ID:nCN1946151]

中国银行间市场七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周二小幅回落.尽管央行公开市场正回购操作放量,但目的是为了平滑到期,且期限较短,因此债市资金面并没有因此明显收紧.[ID:nCN1946585]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.8447/8.3938 9.2695/8.8229 9.6984/8.9304

上日 8.8531/8.4096 9.2359/8.7835 9.6384/8.8524

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变动 -0.84bp/-1.58bp +3.36bp/+3.94bp +6.00bp/+7.80bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价走稳**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5549%,持平上日.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.4618/3.3868 3.5781/3.5101

上日 3.4353/3.3598 3.5603/3.4821

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)