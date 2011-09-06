《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦9月6日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:继上周跌破55日和100日移动均线之後,继续承压.1.4010/30区域仍然是关键长期支撑位,200日与200周移动均线的切入位都在该区域.如果明确跌破1.4000,则今年可能测试1.3835的低点.拉回走势可能在100日移动均线1.4360下方遇到阻力.

美元/日圆:再度在76.20/30日圆附近的低点获得相当强劲的支撑,如果保持这种趋势,很可能进一步上涨.但是,美国一年期公债收益率(殖利率)疲弱,继续限制美元的上涨潜力.如果能突破77.60,则可能进一步测试55日移动均线切入位78.20,较强阻力位在79.50/60.如果跌破关键低点,则美元可能进一步跌向74.50.

英镑/美元:继上周五未能返回55日移动均线1.6230上方之後,继续走软.如果日线收在200日移动均线1.6110/20下方,则将开启通向关键支撑位及重要心理关口1.6000的大门,此处也是2010年低点1.4230拉出的趋势线支撑位.如果持久跌破1.5980,则将再度使7月低点1.5780受到考验.只有收在55日移动均线1.6230上方,才会止跌走稳,并重新指向1.6340,以及1.6450和1.6520.

欧元/英镑:主要支撑位仍在0.8680/90,这是目前200日移动均线的切入位.如果日线收盘跌破这些水准,将重新测试5月低点0.8610,最终跌向0.8565的趋势线支撑.需要收在55日移动均线0.8825上方,才可能反弹,并在中期走稳.(完)

--编译 张涛; 审校 丁琦

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