《外汇动态》美国投行建议针对欧元/美元空仓了结获利

0733GMT---交易员表示,在一美国投行建议了结欧元/美元空头仓位获利的扶助下,欧元/美元EUR=升至盘中高位1.4110.

交易员称,该投行认为过去一周欧元3.5%的跌幅提供了在1.4016之前了结空仓获利的一个好机会.1.4016为200日移动均线切入位.1.40也被认为是一个很难击破的障碍.