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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 15:56 BJT

《外汇动态》美国投行建议针对欧元/美元空仓了结获利

0733GMT---交易员表示,在一美国投行建议了结欧元/美元空头仓位获利的扶助下,欧元/美元EUR=升至盘中高位1.4110.

交易员称,该投行认为过去一周欧元3.5%的跌幅提供了在1.4016之前了结空仓获利的一个好机会.1.4016为200日移动均线切入位.1.40也被认为是一个很难击破的障碍.

欧元升至平盘上方,但上行空间或有限,因交易员称在1.4210附近有一系列卖单.(完)

--编译 王洋;审校 王冠中

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