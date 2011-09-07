〔中国新债〕财政部下周三将招标发行300亿元国债,期限一年

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海9月7日电---中国财政部周三公告称,将于下周三(14日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行300亿元人民币记账式国债,期限一年.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期国债将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.
该期国债的竞争性招标时间为9月14日上午9:30-10:30,9月15日开始发行并计息,9月19日发行结束,并从9月21日起上市交易.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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