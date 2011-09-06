〔外汇期权〕避险情绪仍影响市场,波动率高企--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR伦敦9月6日电---避险情绪继续影响市场并令波动率处于高企水准.
近月欧元/美元波动率隔夜进一步上涨,因现汇继昨日清除1.4125-1.4100的障碍後,又清除了位于1.4050的障碍.
欧元/美元目前聚焦于1.4000的重大水准,该水准聚集着逾5,000万欧元的将于未来几周到期的期权.
一个月期欧元/美元价平期权波动率料走向15.0%,若1.4000得到测试,则该波动率一定会走向此水准.一个月期/delta为0.25的风险逆转指标为3.5%,偏向欧元卖权.
欧元/瑞郎波动率仍持坚,其中一个月期波动率开盘时报逾23.0%,一个月期美元/瑞郎现报约21.0%(两者上周初均触及16.0%的低位).
一个月期澳元/美元波动率升至16.2%.
美元/日圆波动率与其它货币对的波动率一道上扬,尽管现汇依然陷于76.0-76.9区间上端.一个月期美元/日圆价平期权波动率从周五的10.2%升至10.7%.(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。