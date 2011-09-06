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市场报道 | 2011年 9月 6日 星期二 16:25 BJT

〔欧洲金融〕瑞郎大跌瑞股大涨,此前瑞士央行设定欧元/瑞郎下限目标

路透伦敦9月6日电---瑞郎周二盘中大幅下挫,且瑞士股市走高,此前瑞士央行将欧元兑瑞郎汇率下限目标设定在1.20瑞郎[ID:nCN1947209].

据电子交易系统EBS,欧元兑瑞郎日内飙升7%至1.220瑞郎,之前报1.1270.美元兑瑞郎亦有类似幅度的跳涨,报0.8579瑞郎.(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

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