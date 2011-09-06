《中国新债》中石油集团拟近期发行合计350亿元的短融和中票(更新版)

(新增更多细节)

* 中石油集团拟近期发行150亿元短融--消息

* 并拟发行两只三年期中票,各100亿元--消息

* 中石油200亿元企业债的发行亦正在报批

路透上海9月6日电---三位消息人士周二向路透表示,中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团公司拟于近期簿记建档发行150亿元人民币一年期短期融资券,以及招标发行200亿元的中期票据.

此外,路透稍早报导,中石油集团200亿元企业债的发行亦在报批中,最快在10月份成行,债券期限预计为五年期和七年期.[ID:nCN1946629]

上述消息人士指出,中石油集团拟发的中期票据分为两期,各为100亿元,期限三年.但上述债券发行尚需监管部门批准.

"(这几只债)最近刚报送(银行间市场)协会,...,按流程这个是备案的,估计两周左右就出来了",一位了解情况的消息人士说.

中石油集团对上述消息不予置评.

消息人士并指出,三只新债都是由工商银行(1398.HK)(601398.SS)牵头主承,其中短融是工行和交通银行(3328.HK)(601328.SS)主承,另外两只中票期限和金额相同,联席主承分别为工行和国开行[CHDB.UL],以及工行和农行(1288.HK)(601288.SS).

据汤森路透旗下IFR今年3月报导称,中国石油天然气集团拟发五期共计600亿元人民币的中期票据.[ID:nCN1664513]此後,中石油先後分两批招标发行100亿元三年期中票,和100亿元五年期中期票据,票面利率为4.48%和4.9%.

中石油集团是中国石油天然气股份有限公司(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N)的母公司.业务领域涵盖油气勘探开发、炼油化工、油品销售、油气储运、石油贸易、工程技术服务和石油装备制造等.

在中国,企业发行的债券分为短期融资券、中期票据、公司债和企业债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管审核,公司债归中国证监会审核,企业债则由国家发展和改革委员会主管.(完)