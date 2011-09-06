〔全球金市〕现货金大跌,此前瑞士央行称将瑞郎挂钩欧元

路透伦敦9月6日电---金价周二下跌逾2%,因瑞士央行将瑞郎汇率挂钩欧元以阻止瑞郎升值,令市场意外.

0816GMT,现货金XAU=报每盎司1,887.20美元,此前曾触及纪录新高每盎司1,920.30美元,盘中低点为1,859.24美元.

瑞士央行周二称,将欧元兑瑞郎最低汇率目标设定在1.20瑞郎,而且将通过买入无限量外币来维持这个目标.[ID:nCN1947209]

"这是触发黄金卖盘的原因之一.问题是,如果瑞郎挂钩欧元,我们还能用什麽避险呢?不过此举引发一些恐慌情绪,我们看到一些(卖盘)被触发."丹麦盛宝银行(Saxo Bank)高级经理Ole Hansen称.(完)