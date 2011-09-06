〔全球金市〕现货金大跌,此前瑞士央行称将瑞郎挂钩欧元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月6日电---金价周二下跌逾2%,因瑞士央行将瑞郎汇率挂钩欧元以阻止瑞郎升值,令市场意外.
0816GMT,现货金XAU=报每盎司1,887.20美元,此前曾触及纪录新高每盎司1,920.30美元,盘中低点为1,859.24美元.
瑞士央行周二称,将欧元兑瑞郎最低汇率目标设定在1.20瑞郎,而且将通过买入无限量外币来维持这个目标.[ID:nCN1947209]
"这是触发黄金卖盘的原因之一.问题是,如果瑞郎挂钩欧元,我们还能用什麽避险呢?不过此举引发一些恐慌情绪,我们看到一些(卖盘)被触发."丹麦盛宝银行(Saxo Bank)高级经理Ole Hansen称.(完)
--编译 李富强;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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