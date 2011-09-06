〔金属期市〕LME期铜收复失地小幅上涨,受供应担忧支撑

(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])

路透上海9月6日电---伦敦金属交易所(LME)期铜价格周二小幅上涨0.4%,抹去稍早的跌幅.Freeport McMoRan Copper & Gold(FCX.N)旗下两个矿的工会证实将举行罢工,这令人担忧供应中断.

不过交易商表示,对于欧元区债务危机可能引发第二次银行业全面危机的担忧料限制涨幅.

0808GMT,LME三个月期铜CMCU3上涨0.4%,报每吨8,994美元,昨日触及一周低位,并收低1.3%.

"在供应方面,劳工行动构成制约.因此我预计LME期铜在8,800美元将获得短期支撑,"辉立期货的分析师Ong Yiling表示.

Freeport McMoRan Copper & Gold(FCX.N)旗下的印尼Grasberg是全球第三大铜矿,该矿的工人威胁,如果其加薪要求不能得到满足,将于9月15日起展开罢工.