《即时观点》瑞士央行将欧元兑瑞郎最低汇价目标设定在1.20

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月6日电---瑞士央行周二称,将欧元兑瑞郎最低汇率目标设定在1.20瑞郎,而且将通过买入无限量外币来维持这个目标.[ID:nCN1947209]
以下为分析师评论摘要:
SARASIN分析师ALESSANDRO BEE:
我觉得这个措施会有效.人们在针对这个目标作反向押注前会三思,因为瑞士央行是在背水一战,他们已经耗尽了其他所有选项.
短期明显会有积极效果,因为瑞士出口商获得支撑.
长期而言有通胀风险.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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