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市场报道 | 2011年 9月 6日 星期二 16:35 BJT

《即时观点》瑞士央行将欧元兑瑞郎最低汇价目标设定在1.20

路透伦敦9月6日电---瑞士央行周二称,将欧元兑瑞郎最低汇率目标设定在1.20瑞郎,而且将通过买入无限量外币来维持这个目标.[ID:nCN1947209]

以下为分析师评论摘要:

SARASIN分析师ALESSANDRO BEE:

我觉得这个措施会有效.人们在针对这个目标作反向押注前会三思,因为瑞士央行是在背水一战,他们已经耗尽了其他所有选项.

短期明显会有积极效果,因为瑞士出口商获得支撑.

长期而言有通胀风险.

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