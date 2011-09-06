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市场报道 | 2011年 9月 6日 星期二 16:49 BJT

〔欧元债市〕德债期货在振荡交投中一度触及日低,受瑞士央行声明影响

路透伦敦9月6日电---瑞士央行宣布将欧元兑瑞郎最低汇率目标设定在1.20瑞郎後,欧元和股市上涨,引发公债市场的一些获利卖盘,推动德债期货跌至日低.此後,德债期货FGBLc1在振荡交投中略有回升,日内上涨5个跳动点报138.37.(完)

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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