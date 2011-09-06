〔欧元债市〕德债期货在振荡交投中一度触及日低,受瑞士央行声明影响

路透伦敦9月6日电---瑞士央行宣布将欧元兑瑞郎最低汇率目标设定在1.20瑞郎後,欧元和股市上涨,引发公债市场的一些获利卖盘,推动德债期货跌至日低.此後,德债期货FGBLc1在振荡交投中略有回升,日内上涨5个跳动点报138.37.(完)