《外汇动态》瑞士央行设定瑞郎汇率目标的震慑效应恐会逐渐削弱

0833GMT--瑞士央行决定不再容忍欧元兑瑞郎汇率EURCHF=R低于1.20最低值的震慑作用立竿见影[ID:nCN1947209],而誓言"无限量"买入外币则是一个巨大的承诺.

此外,一旦某家央行设定利率水准,市场通常就会瞄准该水准.

央行所赢得的最初胜利可能仅仅是个开始,因更长久战役的胜负还是要靠市场.

批评人士可能要问,在10月该国大选之後,瑞士央行的决心还能够维持多久.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

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