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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 16:57 BJT

〔新债招标〕中国大唐新能源20亿元一年短融票面利率5.94%--路透数据

路透北京9月6日电---路透数据NEWISSUED显示,中国第二大风力发电商--中国大唐集团

新能源股份有限公司(1798.HK)周二簿记建档的20亿元人民币一年期短期融资券,票面利率为

5.94%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

=============================================================================================

大唐新能源 20 20 12 5.94% 国开行 AAA 9/7 9/8

(1798.HK) 民生银行

=============================================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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