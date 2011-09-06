〔中国债市〕资金面稍缓致国债等利率产品收益率小幅回落,信用债仍持坚

路透上海9月6日电---中国银行间债市周二国债等利率产品收益率小幅回落,因市场资金面较前期有所缓和;不过信用债受供给压力等因素抑制,收益率仍持坚.

交易员并称,今日回购利率虽有下行,但未来资金面仍存很大不确定性,加之在8月经济数据出台前,对政策面的担心亦未减,短期内谨慎心态依旧存在.

今日银行间资金市场一天及七天期等主要回购利率全线回调,其中七天期回落约40个基点(bp).

华南一银行交易员称,今日"国债(收益率)下了一些,信用的还是很高."

本地媒体周二援引多位银行债券交易员报导称,2010年底至2011年初,中国央行为控制信贷投放过快增长而针对少数银行进行的差别存款准备金率政策,经过多次连续滚动之後,将于9月15日(下周四)到期且不再延续,主要是几家中小银行.[ID:nCN1946151]

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 3.0091 4.4865

上日 3.9025 4.8898

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.9716/3.8956

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.8632/3.8122

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.4757/4.3907

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>