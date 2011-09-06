〔中国债市〕资金面稍缓致国债等利率产品收益率小幅回落,信用债仍持坚

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月6日电---中国银行间债市周二国债等利率产品收益率小幅回落,因市场资金面较前期有所缓和;不过信用债受供给压力等因素抑制,收益率仍持坚.
交易员并称,今日回购利率虽有下行,但未来资金面仍存很大不确定性,加之在8月经济数据出台前,对政策面的担心亦未减,短期内谨慎心态依旧存在.
今日银行间资金市场一天及七天期等主要回购利率全线回调,其中七天期回落约40个基点(bp).
华南一银行交易员称,今日"国债(收益率)下了一些,信用的还是很高."
本地媒体周二援引多位银行债券交易员报导称,2010年底至2011年初,中国央行为控制信贷投放过快增长而针对少数银行进行的差别存款准备金率政策,经过多次连续滚动之後,将于9月15日(下周四)到期且不再延续,主要是几家中小银行.[ID:nCN1946151]
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 3.0091 4.4865
上日 3.9025 4.8898
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.9716/3.8956
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.8632/3.8122
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.4757/4.3907
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。