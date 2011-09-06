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市场报道 | 2011年 9月 6日 星期二 17:09 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元下跌,此前瑞士央行宣布为欧元/瑞郎设定目标

* 欧元普涨,此前瑞士央行为欧元/瑞郎设定汇价目标

* 疲弱英国数据和风险偏好转弱,均打压英镑

* 英镑兑美元GBP=D4距离七周低位不远

路透伦敦9月6日电---英镑兑欧元EURGBP=周二下滑,此前瑞士央行决定为欧元/瑞郎设定汇价目标,提振欧元全线上涨,进而拉高了英镑兑美元.

瑞士央行周二称,将欧元兑瑞郎最低汇率目标设定在1.20瑞郎,而且将通过买入无限量外币来维持这个目标.[ID:nCN1947209]欧元应声全面上扬.

欧元兑英镑EURGBP=D4触及盘中高点0.8823,最新涨0.6%至0.8795.

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