〔欧洲汇市〕英镑兑欧元下跌,此前瑞士央行宣布为欧元/瑞郎设定目标

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 欧元普涨,此前瑞士央行为欧元/瑞郎设定汇价目标
* 疲弱英国数据和风险偏好转弱,均打压英镑
* 英镑兑美元GBP=D4距离七周低位不远
路透伦敦9月6日电---英镑兑欧元EURGBP=周二下滑,此前瑞士央行决定为欧元/瑞郎设定汇价目标,提振欧元全线上涨,进而拉高了英镑兑美元.
瑞士央行周二称,将欧元兑瑞郎最低汇率目标设定在1.20瑞郎,而且将通过买入无限量外币来维持这个目标.[ID:nCN1947209]欧元应声全面上扬.
欧元兑英镑EURGBP=D4触及盘中高点0.8823,最新涨0.6%至0.8795.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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