〔中国汇市〕人民币兑美元继续收跌,因隔夜美元持续走强显威力(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增更多报价)
* 人民币兑美元连续第四日收跌
* 对欧债的担忧支撑隔夜美元继续走强
* 近期人民币汇价将在6.39元附近震荡
路透上海9月6日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二即期汇价连续第四日收跌.因受到隔夜美元走强的打压,人民币中间价CNY=PBOC低开,引领汇价调整,成交则偏活跃.
交易员认为,受到欧债危机的拖累,疲弱欧元刺激美元持续反弹,进而抑制人民币升值的动能,但人民币在跌至6.39元关口附近获得一定支撑,预计人民币汇价近期最有可能在6.39附近宽幅震荡.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3908 6.3805 6.3919 6.3946 6.3926 6.3858
"6.39元附近还是有一定支撑,"上海一银行交易员称."短期来看,人民币可能会整理一下,长期来看,升值的趋势还是非常明确,因为美元反弹缺乏基本面的支撑."
他并指出,虽然近期美元反弹一定程度上减弱了短期人民币升值动能,令汇价在6.39元一线整固蓄势,但美国经济复苏步履蹒跚,美元持续升值缺乏动力,一旦国际汇市避险情绪降温,美元回落将推升人民币升值动能,目前人民币远期升值预期依然较重.
东京汇市欧元周二创七周低位,因欧元区债务危机隔夜加剧.欧元徘徊在较为重要的技术支撑位上方,若跌破该水准,或导致欧元急剧下挫.[FRX/CN]
以下为北京时间17:11,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2855/85 6.2870
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3585/15 6.3595
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水520点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3388元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曲伟治/刘昕/李宏薇; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。