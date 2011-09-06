〔中国汇市〕人民币兑美元继续收跌,因隔夜美元持续走强显威力(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币兑美元连续第四日收跌

* 对欧债的担忧支撑隔夜美元继续走强

* 近期人民币汇价将在6.39元附近震荡

路透上海9月6日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二即期汇价连续第四日收跌.因受到隔夜美元走强的打压,人民币中间价CNY=PBOC低开,引领汇价调整,成交则偏活跃.

交易员认为,受到欧债危机的拖累,疲弱欧元刺激美元持续反弹,进而抑制人民币升值的动能,但人民币在跌至6.39元关口附近获得一定支撑,预计人民币汇价近期最有可能在6.39附近宽幅震荡.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3908 6.3805 6.3919 6.3946 6.3926 6.3858

"6.39元附近还是有一定支撑,"上海一银行交易员称."短期来看,人民币可能会整理一下,长期来看,升值的趋势还是非常明确,因为美元反弹缺乏基本面的支撑."

他并指出,虽然近期美元反弹一定程度上减弱了短期人民币升值动能,令汇价在6.39元一线整固蓄势,但美国经济复苏步履蹒跚,美元持续升值缺乏动力,一旦国际汇市避险情绪降温,美元回落将推升人民币升值动能,目前人民币远期升值预期依然较重.

东京汇市欧元周二创七周低位,因欧元区债务危机隔夜加剧.欧元徘徊在较为重要的技术支撑位上方,若跌破该水准,或导致欧元急剧下挫.[FRX/CN]

以下为北京时间17:11,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2855/85 6.2870

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3585/15 6.3595

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水520点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3388元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)