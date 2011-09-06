《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月6日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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铁道部 800
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国家电网 600 农行及中行等
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中国联通 300 工行及农行等
(0762.HK)
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中石油集团 1,000 工行及农行等
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中国石化 300 工行及农行等
(600028.SS)(0386.HK)
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*南玻集团 -- 7 12 9/14簿记建档 建设银行 AA+ 9/15 9/16
(000012.SZ)(200012.SZ) 招商银行
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*机械工业集团 10 10 12 9/14簿记建档 民生银行 AAA 9/15 9/16
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泸州老窖集团 15 5 12 9/6-7簿记建档 民生银行 AA+ 9/8 9/9
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中国外运 23 23 12 9/8簿记建档 招商银行 AAA 9/9 9/13
(0598.HK) 交通银行
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大族激光 8 5 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- --
(002008.SZ)
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华粮物流 8 4 12 推迟发行 中国银行 AA- -- --
北良公司
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*重庆水务 15 8 5 9/9簿记建档 农业银行 AA+ 9/13 9/14
资产经营公司
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*河南投资集团 10 5 3 9/9簿记建档 中信银行 AA+ 9/14 9/15
浦发银行
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*中国节能 25 13 5 9/14簿记建档 广发银行 AAA 9/15 9/16
兴业银行
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*湖南湘投集团 17 10 5 9/14簿记建档 华夏银行 AA 9/15 9/16
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京能热电 20 20 3 9/7簿记建档 华夏银行 AAA 9/8 9/9
(600578.SS) 北京银行
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广东核电集团 50 50 5 9/7簿记建档 国开行 AAA 9/8 9/9
中国银行
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山西金海洋公司 17.5 9 5 9/7簿记建档 建设银行 AA+ 9/8 9/9
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中国铝业 50 50 5 9/8簿记建档 国开行 AAA 9/9 9/13
(601600.SS)(2600.HK) 中国银行
(附第三年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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营口港务集团 24 24 5 9/8簿记建档 中国银行 AA 9/9 9/13
中信证券
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山东魏桥集团 30 15 5 9/8簿记建档 工商银行 AA 9/9 9/13
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用友软件 10 6 5 9/8簿记建档 中金公司 AA 9/9 9/13
(600588.SS) 北京银行
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南山开发 25 18 5 9/13簿记建档 招商银行 AA+ 9/15 9/16
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注:*代表新增.(完)
--整理 李宏薇; 审校 曹巍浩
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
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《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。