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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 17:17 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月6日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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铁道部 800

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国家电网 600 农行及中行等

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中国联通 300 工行及农行等

(0762.HK)

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中石油集团 1,000 工行及农行等

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中国石化 300 工行及农行等

(600028.SS)(0386.HK)

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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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*南玻集团 -- 7 12 9/14簿记建档 建设银行 AA+ 9/15 9/16

(000012.SZ)(200012.SZ) 招商银行

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*机械工业集团 10 10 12 9/14簿记建档 民生银行 AAA 9/15 9/16

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泸州老窖集团 15 5 12 9/6-7簿记建档 民生银行 AA+ 9/8 9/9

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中国外运 23 23 12 9/8簿记建档 招商银行 AAA 9/9 9/13

(0598.HK) 交通银行

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大族激光 8 5 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- --

(002008.SZ)

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华粮物流 8 4 12 推迟发行 中国银行 AA- -- --

北良公司

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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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*重庆水务 15 8 5 9/9簿记建档 农业银行 AA+ 9/13 9/14

资产经营公司

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*河南投资集团 10 5 3 9/9簿记建档 中信银行 AA+ 9/14 9/15

浦发银行

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*中国节能 25 13 5 9/14簿记建档 广发银行 AAA 9/15 9/16

兴业银行

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*湖南湘投集团 17 10 5 9/14簿记建档 华夏银行 AA 9/15 9/16

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京能热电 20 20 3 9/7簿记建档 华夏银行 AAA 9/8 9/9

(600578.SS) 北京银行

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广东核电集团 50 50 5 9/7簿记建档 国开行 AAA 9/8 9/9

中国银行

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山西金海洋公司 17.5 9 5 9/7簿记建档 建设银行 AA+ 9/8 9/9

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中国铝业 50 50 5 9/8簿记建档 国开行 AAA 9/9 9/13

(601600.SS)(2600.HK) 中国银行

(附第三年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权)

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营口港务集团 24 24 5 9/8簿记建档 中国银行 AA 9/9 9/13

中信证券

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山东魏桥集团 30 15 5 9/8簿记建档 工商银行 AA 9/9 9/13

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用友软件 10 6 5 9/8簿记建档 中金公司 AA 9/9 9/13

(600588.SS) 北京银行

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南山开发 25 18 5 9/13簿记建档 招商银行 AA+ 9/15 9/16

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注:*代表新增.(完)

--整理 李宏薇; 审校 曹巍浩

发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]

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已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]

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