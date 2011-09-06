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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 17:27 BJT

《外汇动态》瑞士宣布汇率举措後的日圆跌势或为市场错判形势

0907 GMT---瑞郎在瑞士央行宣布设定欧元兑瑞郎目标价後下跌,而日圆JPY=EURJPY=R也随之遭遇抛售,可能是因市场认为,瑞士的举动会激励野田佳彦带领的日本新任政府采取措施,来遏制日圆进一步走强.

但鉴于日本经济的规模及其重要性,其它G7成员国恐怕不会非常赞同.另外,瑞士央行的举动会让投资者更加依赖日圆为避险资产,而不会促使日圆走疲.(完)

--编译 隋芬;审校 张涛

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