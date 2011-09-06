《外汇动态》瑞士宣布汇率举措後的日圆跌势或为市场错判形势

0907 GMT---瑞郎在瑞士央行宣布设定欧元兑瑞郎目标价後下跌,而日圆JPY=EURJPY=R也随之遭遇抛售,可能是因市场认为,瑞士的举动会激励野田佳彦带领的日本新任政府采取措施,来遏制日圆进一步走强.