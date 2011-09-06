〔中国煤炭〕山西焦煤集团今年原煤产量将达1-1.2亿吨--高管

路透北京9月6日电---中国最大炼焦煤生产企业--山西焦煤集团周二表示,预计该集团今年的原煤产量将达1-1.2亿吨,增长率料将超过全行业9%的平均水平.

山西焦煤集团去年原煤产量逾1.01亿吨.该集团一高管在一论坛间隙对路透称,年初迄今,集团的原煤产量已超过8,000万吨.

由于需求旺盛,中国近年来不断增加炼焦煤的进口量.不过上述高管称,进口炼焦煤仍然是中国国内市场的补充.

且由于澳大利亚煤炭价格高涨,他表示,如果"澳大利亚的(煤炭)价格还保持在现在的情况,(中国从澳洲进口炼焦煤的数量)不可能再恢复到原来那个量了."

而蒙古国的炼焦煤则由于具有价格优势而受到中国进口商的亲睐,上述高管表示,中国从蒙古进口的炼焦煤占比有望上升至四成左右.

海关数据显示,2010年中国进口焦煤4,730万吨.这一数字是2006年的十倍之多.但今年前7个月则累计同比减少8.9%.

山西焦煤集团总经理金智新今年四月曾表示,中国2011年焦煤进口预计达4,400万吨.[ID:nCN1739517]

澳洲昆士兰去年11月至今年3月间的洪灾重创煤矿生产,造成澳洲经济出现20年来最大跌幅.澳洲占全球炼焦煤出口的三分之二.澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)称要到2011年底才能恢复全部产量.[ID:nCN1850671]