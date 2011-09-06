〔中国煤炭〕山西焦煤集团今年原煤产量将达1-1.2亿吨--高管

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月6日电---中国最大炼焦煤生产企业--山西焦煤集团周二表示,预计该集团今年的原煤产量将达1-1.2亿吨,增长率料将超过全行业9%的平均水平.
山西焦煤集团去年原煤产量逾1.01亿吨.该集团一高管在一论坛间隙对路透称,年初迄今,集团的原煤产量已超过8,000万吨.
由于需求旺盛,中国近年来不断增加炼焦煤的进口量.不过上述高管称,进口炼焦煤仍然是中国国内市场的补充.
且由于澳大利亚煤炭价格高涨,他表示,如果"澳大利亚的(煤炭)价格还保持在现在的情况,(中国从澳洲进口炼焦煤的数量)不可能再恢复到原来那个量了."
而蒙古国的炼焦煤则由于具有价格优势而受到中国进口商的亲睐,上述高管表示,中国从蒙古进口的炼焦煤占比有望上升至四成左右.
海关数据显示,2010年中国进口焦煤4,730万吨.这一数字是2006年的十倍之多.但今年前7个月则累计同比减少8.9%.
山西焦煤集团总经理金智新今年四月曾表示,中国2011年焦煤进口预计达4,400万吨.[ID:nCN1739517]
澳洲昆士兰去年11月至今年3月间的洪灾重创煤矿生产,造成澳洲经济出现20年来最大跌幅.澳洲占全球炼焦煤出口的三分之二.澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)称要到2011年底才能恢复全部产量.[ID:nCN1850671]
--发稿 苏丹; 审校 李文科/乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。