修正：中国称承认利比亚过渡委员会一事要水到渠成

(修正内文中国外交部新闻发言人确切措辞)

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月6日电---中国外交部发言人姜瑜周二表示，中国承认利比亚“国家过渡委员会”为该国合法政府一事需水到渠成。但她没有做进一步说明。

姜瑜在例行新闻发布会上表示，中国一直与利比亚“国家过渡委员会”保持密切接触，支持其在利比亚的地位。

中国没有与西方国家一道正式承认“国家过渡委员会”为利比亚合法政权，但是在卡扎菲下台後承认该委员会具有“重要地位”。（完）