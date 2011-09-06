修正：中国称承认利比亚过渡委员会一事要水到渠成

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(修正内文中国外交部新闻发言人确切措辞)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月6日电---中国外交部发言人姜瑜周二表示，中国承认利比亚“国家过渡委员会”为该国合法政府一事需水到渠成。但她没有做进一步说明。
姜瑜在例行新闻发布会上表示，中国一直与利比亚“国家过渡委员会”保持密切接触，支持其在利比亚的地位。
中国没有与西方国家一道正式承认“国家过渡委员会”为利比亚合法政权，但是在卡扎菲下台後承认该委员会具有“重要地位”。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。