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市场报道 | 2011年 9月 6日 星期二 18:11 BJT

〔表格〕德国7月工业订单较前月减少2.8%,市场预估为减少1.5%--经济部

路透柏林9月6日电---德国经济部周二公布数据显示,德国7月工业订单较前月减少2.8%.市场原预估为减少1.5%.

以下为详细数据(经季节调整):

11年7月 11年6月

较上月(%) -2.8 +1.8

指数(2005年为基期) 115.9 119.2 (完)

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--编译 王洋;审校 王丽鑫

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