(重温稿)〔中国企业〕光明食品旗下糖酒集团近期专注澳洲和新西兰并购机会--高层

路透上海9月6日电---刚签约收购澳大利亚食品企业玛纳森(Manassen)的中国光明食品集团旗下上海糖酒集团,仍将专注于澳大利亚和新西兰区域的并购机会,并将大力推进在糖和葡萄酒等方面的海外布局.

成立已60年的糖酒集团周二与中金公司、野村证券及工商银行(601398.SS)(1398.HK)等签署战略合作协议,以此助推该集团未来的收购兼并之旅.公司高层还表示,糖酒集团与高盛(GS.N)、花旗(C.N)等几乎所有全球知名投行均保持战略合作关系,这些投行将为公司将来的国际化战略提供服务.

"近期我们的主要精力将放在澳大利西和新西兰,...我们在酒业和糖业的海外布局是坚定不移的."光明集团副总裁、糖酒集团董事长葛俊杰指出.

他介绍说,未来公司海外收购的基本条件包括:符合集团公司整体战略和核心主业、与公司能产生协同效应、价格合理、有一支优秀管理团队、风险可控以及相对集中于一个区域.

8月底,光明食品正式签约收购玛纳森75%股权,收购价3.975亿澳元,为光明食品最大一笔海外投资.玛纳森是澳大利亚知名食品品牌运营商和代理商,业务渠道横跨零售业务、餐饮服务、工业出口等领域,旗下拥有和代理超过70个本地和国际知名食品零售品牌.

葛俊杰透露,目前这项交易已获澳大利亚外国投资审查委员会批准,正在等待中国商务部和国家发改委方面的批复.

上海糖酒集团是金枫酒业(600616.SS)的母公司,业务包括糖、酒、代理食品品牌及零售四块业务.其是国内最大的产销一体化糖业集团,目前年销售食糖规模超过220万吨,占中国食糖消费市场的15%,公司计划2015年食糖销售能达到300万吨.

光明食品谋求透过海外收购扩张业务范围,满足快速成长的国内市场,但先前海外收购行动遭遇一连串挫败,包括澳洲CSR(CSR.AX)的糖业部门及法国酸奶制造商Yoplait,不过旗下光明乳业(600597.SS)成功收购新西兰Synlait Milk Limited的51%股权.

光明食品集团还拥有两家上市公司,即海博股份(600708.SS)和上海梅林(600073.SS).(完)