〔中港股市〕尾盘空头回补助力港股收升0.5%,沪综指小跌0.3%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒指涨0.5%,沪综指小跌0.3%
* 尾盘空头回补推动的涨势助恒指抹去跌幅--交易商
* 港股防御类股强劲涨势表明谨慎情绪萦绕
* 沪市水泥股大跌
路透香港9月6日电---香港股市周二收盘微涨,尾盘由空头回补推动的涨势中止了连两日跌势,其中思捷环球(0330.HK)和公用事业股领涨,不过成交量仍低于平均水准,表明市场人气依旧谨慎.
不过恒指自8月9日收盘低位以来的涨幅仍已抹去约一半,因围绕欧美的谨慎人气挥之不去.
"投资者谨慎但不恐慌,"海通国际(Haitong International)策略师Edward Huang说."今天以及过去数周的涨势,都不涉及基本面.这对短线投资者非常有利."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。