〔中港股市〕尾盘空头回补助力港股收升0.5%,沪综指小跌0.3%

* 恒指涨0.5%,沪综指小跌0.3%

* 尾盘空头回补推动的涨势助恒指抹去跌幅--交易商

* 港股防御类股强劲涨势表明谨慎情绪萦绕

* 沪市水泥股大跌

路透香港9月6日电---香港股市周二收盘微涨,尾盘由空头回补推动的涨势中止了连两日跌势,其中思捷环球(0330.HK)和公用事业股领涨,不过成交量仍低于平均水准,表明市场人气依旧谨慎.

不过恒指自8月9日收盘低位以来的涨幅仍已抹去约一半,因围绕欧美的谨慎人气挥之不去.

"投资者谨慎但不恐慌,"海通国际(Haitong International)策略师Edward Huang说."今天以及过去数周的涨势,都不涉及基本面.这对短线投资者非常有利."