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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 18:28 BJT

〔亚洲橡胶〕9月6日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透9月6日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

9月 347.6 16 354.0 20

10月 350.0 17 357.0 62

11月 350.7 32 357.4 46

12月 353.6 172 359.0 35

1月 354.8 1677 361.5 183

2月 356.3 6018 362.5 1987

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王丽鑫;审校 艾茂林

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