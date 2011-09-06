〔伦敦美债〕公债收益率脱离低位,受德国公债价格下跌影响

路透伦敦9月6日电---美国10年期公债收益率(殖利率)周二欧洲交易时段下跌,但脱离海外市场所及低位,因德国公债下跌限制美国公债价格上扬.

指标10年期美国公债收益率US10YT=RR微跌至1.99%,此前在海外市场曾触及1.908%,为至少60年来最低.