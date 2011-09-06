〔东南亚股市〕尾盘小幅回升,消费类股涨幅居前

路透曼谷9月6日电---部分东南亚股市周二小升,因投资者从欧洲股市走势中获得指引,买入受到重创的消费类股,这扶助抵消了银行和商品相关类股下跌的影响.

欧债危机扩散忧虑,及投资者对美国经济衰退的忧虑重燃,抑制风险偏好,打压了稍早东南亚股市的人气.

东南亚大部分股市成交依然低迷,全球经济不确定性为企业获利前景蒙上阴影,限制了潜在的股价上涨空间.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收高0.04%,盘中一度大跌1.35%.

投资者仍然保持谨慎,因市场依然不确定美联储是否会推出另一轮公债购买计划或量化宽松措施,来支撑经济.

"我们还是保持谨慎...投资者已开始调降投资目标,但我觉得还会继续下调,"Hwang DBS Investment Management投资长David Ng说.