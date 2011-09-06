〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及两周低点,受累于经济疑虑

路透吉隆坡9月6日电---马来西亚棕榈油期货周二下跌至近两周最低,因投资者担忧欧债危机恶化或将抑制经济成长及大宗商品需求.

过去几周,8月出口需求稳固及马来西亚第二大棕榈油生产商库存或下降的预期,一直在支撑棕榈油市场.

一家外国商品经纪公司的交易员说,"经过了数月的强劲出口後,我们预计购买趋势将稍有放缓.当然,所有的目光都在注视着欧债危机和美国经济形势."

指标11月毛棕榈油期货FCPOc3一度下跌1.3%至2,978马币(林吉特),为8月26日来最低.而後合约结算价报在每吨2,985马币.

成交量为23,014口.

棕榈油期货技术面转为负面.路透分析师王涛表示,下跌目标为2,887马币,自6月3日高位3,465马币的下跌趋势依然完好.(完)