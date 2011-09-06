〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及两周低点,受累于经济疑虑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡9月6日电---马来西亚棕榈油期货周二下跌至近两周最低,因投资者担忧欧债危机恶化或将抑制经济成长及大宗商品需求.
过去几周,8月出口需求稳固及马来西亚第二大棕榈油生产商库存或下降的预期,一直在支撑棕榈油市场.
一家外国商品经纪公司的交易员说,"经过了数月的强劲出口後,我们预计购买趋势将稍有放缓.当然,所有的目光都在注视着欧债危机和美国经济形势."
指标11月毛棕榈油期货FCPOc3一度下跌1.3%至2,978马币(林吉特),为8月26日来最低.而後合约结算价报在每吨2,985马币.
成交量为23,014口.
棕榈油期货技术面转为负面.路透分析师王涛表示,下跌目标为2,887马币,自6月3日高位3,465马币的下跌趋势依然完好.(完)
--编译 侯向明;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。