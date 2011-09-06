〔国际油市〕亚洲石脑油价格处于两周低位,裂解价差跌至三周低点

路透新加坡9月6日电---亚洲石脑油价格周二处于两周低位,裂解价差跌至三周低点,但跨月价差保持不变,因现货交易有限.

台湾台塑石化在重启其炼厂的第三个常压蒸馏单元(CDU)时再度发生火情,为一年来的第八次.

但台塑发言人称,有关重启三个CDU中的最後一个的计划未受影响,"其它两个CDU已经重启,其中第二个已于9月5日达到合格的生产状况."

该发言人说,"最後一个CDU将于周三或周四重启."

石脑油现货交易稀少,原因是此时正值年度亚太石油大会(APPEC)在新加坡召开之际,此次会议将于本周稍晚闭幕.会议期间买家同卖家进行私下交易.

一位新加坡的交易员说,"我预计本周石脑油市场将受石油大会的影响而稍显疲软."

本月印度由于国内需求强劲而减少出口,继续支撑石脑油市场.

汽油裂解价差处在四日低点,但并没有官方消息说台塑会在何时取消其有关供给遭遇不可抗力的声明,因台塑还未重启最後一个CDU.

日本公开规格10月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格下跌9.00美元,至每吨951.50美元,为8月22日触及每吨928.50美元以来最低.

10月下半月和11月下半月互换逆价差连续第四天持稳在5.00美元.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌4.66美元至每吨升水118.93美元,为8月16日以来最低,当时亦为每吨升水118.93美元.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF小升0.08美元至每桶19.77美元,为两日来最高.

汽油裂解价差下跌0.32美元,至每桶12.09美元.

油品 价格 上日价格 变动

2011年10月石脑油NAF-1H-TYO 951.00/952.00 960.50 -9.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 103.28/103.38 103.44 -0.11

9月石脑油互换NAF-1M-S 946.00/948.00 952.00 -5.00

10月石脑油互换NAF-2M-S 942.00/944.00 948.00 -5.00

97号现货汽油GL97-SIN 129.65/129.75 129.50 +0.20

95号现货汽油GL95-SIN 126.85/126.96 127.60 -0.70

92号现货汽油GL92-SIN 123.05/123.15 124.00 -0.90

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 19.72/19.82 19.69 +0.08 (完)