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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 20:24 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油9/10月合约跨月价差续涨,受欧洲需求旺盛影响

路透新加坡9月6日电---亚洲柴油近月合约跨月价差周二走强,因冬季到来前欧洲取暖油需求坚挺,这可能会使更多亚洲柴油运往西方.

0830GMT,柴油9/10月合约跨月价差上涨0.05美元,报每桶逆价差0.09美元,此前在昨日转为逆价差.柴油近月10月合约裂解价差持稳,微跌0.01美元,至每桶17.79美元.

"欧洲对取暖油和运输燃料的需求旺盛,正扶助支撑柴油市场,不过倘若债务危机加剧,那麽此情况或将改变,"驻新加坡的一名馏分油交易商称.

互换市场交投清淡,150,000桶9月柴油互换在点价窗口期以123.75-123.90美元达成.另有50,000桶9/10月合约易手,价格为每桶0.10美元.

此外,还有150,000桶9月航煤互换以每桶124.40-124.50美元成交.

10月柴油裂解价差微跌0.01美元,至每桶较迪拜原油升水17.79美元.

航煤裂解价差上涨0.11美元,至每桶19.22美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 124.15 124.55 124.35 124.80 -0.45 -0.36

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 123.35 123.75 123.55 124.10 -0.55 -0.44

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 124.35 124.75 124.55 125.15 -0.60 -0.48

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 125.05 125.45 125.25 125.85 -0.60 -0.48

9月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 123.75 124.28 -0.53 -0.43

10月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 123.66 124.24 -0.58 -0.47 (完)

--编译 许娜;审校 侯向明

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