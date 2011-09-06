〔国际油市〕亚洲柴油9/10月合约跨月价差续涨,受欧洲需求旺盛影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月6日电---亚洲柴油近月合约跨月价差周二走强,因冬季到来前欧洲取暖油需求坚挺,这可能会使更多亚洲柴油运往西方.
0830GMT,柴油9/10月合约跨月价差上涨0.05美元,报每桶逆价差0.09美元,此前在昨日转为逆价差.柴油近月10月合约裂解价差持稳,微跌0.01美元,至每桶17.79美元.
"欧洲对取暖油和运输燃料的需求旺盛,正扶助支撑柴油市场,不过倘若债务危机加剧,那麽此情况或将改变,"驻新加坡的一名馏分油交易商称.
互换市场交投清淡,150,000桶9月柴油互换在点价窗口期以123.75-123.90美元达成.另有50,000桶9/10月合约易手,价格为每桶0.10美元.
此外,还有150,000桶9月航煤互换以每桶124.40-124.50美元成交.
10月柴油裂解价差微跌0.01美元,至每桶较迪拜原油升水17.79美元.
航煤裂解价差上涨0.11美元,至每桶19.22美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 124.15 124.55 124.35 124.80 -0.45 -0.36
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 123.35 123.75 123.55 124.10 -0.55 -0.44
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 124.35 124.75 124.55 125.15 -0.60 -0.48
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 125.05 125.45 125.25 125.85 -0.60 -0.48
9月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 123.75 124.28 -0.53 -0.43
10月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 123.66 124.24 -0.58 -0.47 (完)
--编译 许娜;审校 侯向明
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。