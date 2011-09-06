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市场报道 | 2011年 9月 6日 星期二 20:55 BJT

〔全球经济〕联合国报告批评将撙节和减赤作为应对经济危机的手段

路透日内瓦9月6日电---联合国经济智库联合国贸易和发展会议(UNCTAD)周二发布报告显示:

* 报告批评将撙节和减赤作为应对经济危机的手段.

* 报告敦促采取更多刺激措施,加强对金融市场的监管以及推进汇率改革.

* 报告称经济政策过分相信金融市场.

* 报告首席作者Heiner Flassbeck称"如果一切顺利",预计2012年全球GDP成长约1.5%.(完)

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