〔全球经济〕联合国报告批评将撙节和减赤作为应对经济危机的手段

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透日内瓦9月6日电---联合国经济智库联合国贸易和发展会议(UNCTAD)周二发布报告显示:
* 报告批评将撙节和减赤作为应对经济危机的手段.
* 报告敦促采取更多刺激措施,加强对金融市场的监管以及推进汇率改革.
* 报告称经济政策过分相信金融市场.
* 报告首席作者Heiner Flassbeck称"如果一切顺利",预计2012年全球GDP成长约1.5%.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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