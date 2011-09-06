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债券 | 2011年 9月 6日 星期二 20:58 BJT

〔标题新闻〕EU官员将讨论政府如何为受困银行注资,此前IMF总裁拉加德发出此类号召--消息

注:IMF为国际货币基金组织的简称.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB5E7JM02B]

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