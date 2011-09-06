〔国际油市〕亚洲燃料油市场反弹,11/12月跨月价差成交量巨大

路透新加坡9月6日电---亚洲燃料油市场周二反弹,多数合约的逆价差九个交易日以来首次变陡,而即期裂解价差每桶较迪拜原油贴水走强至窄于7.00美元的水准.

即将成为即期的10月/11月跨月价差自上日触及的一个月低点反弹,升至每吨逆价差3.00美元上方,成交量较少.市场注意力转向11/12月价差,成交近在30万吨.

一位在新加坡的亚洲交易员说:"基本上,10/11月价差在低于3.00美元时就可以买进,这是不可避免的反弹,尽管伊朗供应量恢复可能导致天平略微倾向于空头."

随着市场反弹,燃料油的东-西方价差也走强,尽管10月合约仍然远低于每吨30.00美元,使得西方至东方的套利窗口保持关闭.

伊朗国家石油公司(NIOC)恢复全数供应其10月直馏280-cst船货,总计约为40万吨,来自Bandar Mahshahr,面向东亚买家.

10月裂解价差缩窄0.53美元,每桶较迪拜原油贴水6.58美元.11月裂解价差收窄0.48美元,报每桶贴水6.77美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 651.20 651.60 651.40 652.20 -0.80 -0.12

现货380CST燃料油 FO380-SIN 643.40 643.70 643.55 644.30 -0.75 -0.12

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 648.00 650.00 649.00 649.50 -0.50 -0.08

380CST船用燃料油升水 4.60 6.30 5.45 5.20 0.25

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.25 3.75 3.50 4.30 -0.80 -18.60

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.00 3.70 3.35 4.05 -0.70 -17.28 (完)