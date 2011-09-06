〔美国热股〕美几家大型银行已收到关于限制其法律责任的解决方案

路透纽约9月6日电---金融时报周二报导称,正与州检察官进行协商,以了结抵押贷款业务不当操作指控的美国大型银行已经收到一个解决方案,可以限制其承担的部分法律责任.

报导指,州检察官已提出一项方案,可限制各家银行的法律责任,以换取後者支付数十亿美元.[ID:nCN1946127]

在周二盘前交易中,美国银行(BAC.N)大跌4.7%,至6.91美元；摩根大通(JPM.N)重挫3.7%,至33.35美元；高盛下跌3.1%至103.60美元.(完)