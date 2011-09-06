〔美国股市〕ADR全线下挫,欧洲银行业ADR领跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约9月6日电---在美国股市挂牌交易的欧洲银行业美国存托凭证(ADR)周二大跌,因投资者再度担心欧洲各国政府解决欧元区债务危机的能力,银行业受到冲击.
由于市场担忧欧洲各国政府应对欧元区债务危机的能力,欧洲企业ADR大跌,银行业股触及29个月低位.
瑞银集团(UBS.N)大跌10.57%,巴克莱重挫(BCS.N)6.69%,汇丰控股HBC.N回落3.15%,西班牙国际银行STD.N下挫3.61%,苏格兰皇家银行(RBS.N)暴跌12.73%,瑞士信贷(CS.N)急挫12.92%.
投资者担忧部分上述银行对部分国家的公债敞口较高,这些国家的债务水平可能失控.而有关希腊能否获得下一笔援助资金的忧虑再度成为市场关注焦点.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收低2.69%,标准普尔500指数.SPX回落0.74%
纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS收低1.95%,欧洲企业ADR指数.BKLA重挫3.24%.
拉丁美洲企业ADR指数.BKLA收跌1.79(完)
--编译 洪曦;审校 母红
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。