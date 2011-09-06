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商品期货 | 2011年 9月 6日 星期二 23:05 BJT

〔USDA报告〕9月1日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透9月6日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 09/01/11 08/25/11 08/25/11 09/02/10

初值 修正值 前值

小麦 21,156 23,877 23,441 23,906

燕麦 0 0 0 0

大麦 88 0 0 72

玉米 24,191 30,082 27,314 40,089

高粱 2,666 1,495 1,495 1,766

大豆 9,134 8,407 8,244 14,917

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 297,691 264,127

燕麦 151 26

大麦 3,006 308

玉米 4,378 16,799

高粱 192 455

大豆 1,344 3,301

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 母红;审校 李军

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